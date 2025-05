La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a salué, dans un communiqué, le succès de l’opération « très sensible » de transport de Goma (Est) à Kinshasa de plus de 1.300 membres non armés de l’armée (FARDC) et de la police (PNC) congolaises, laquelle a démarré le 30 avril dernier et a pris fin ce jeudi 15 mai.

Cette opération, déployée sous la protection de la Mission onusienne, a été conduite en étroite coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), agissant en tant qu’intermédiaire neutre, précise le document.

« Malgré un contexte opérationnel extrêmement difficile, la MONUSCO et tous les partenaires ont travaillé jour et nuit pour assurer le succès de cette opération très sensible » a déclaré la Cheffe par intérim de la MONUSCO, Vivian van de Perre.

Elle a tenu à la même occasion, à saluer «le professionnalisme et l’esprit de coopération de toutes les parties impliquées, ainsi que l’engagement constant du CICR à garantir la neutralité de l’opération, la sécurité et la dignité des personnes concernées tout au long de cette opération. »

Le communiqué souligne que le transport des éléments non armés a été assuré grâce à un dispositif logistique mixte et complexe mis en place par la MONUSCO comprenant huit rotations de près d’une dizaine de véhicules (ambulance, bus, citerne), 46 vols en hélicoptère et 23 vols en avion.

L’opération, qualifiée aussi de « complexe », visait à transporter à Kinshasa en toute sécurité les éléments des forces de défense et de sécurité congolaises ayant trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO à Goma à la fin janvier 2025, à l’issue la prise de contrôle de la ville par l’AFC/M23, précise-t-on.

Le document indique, par ailleurs, que l’opération s’est effectuée avec le consentement des membres de la FARDC et de la PNC, et conformément aux dispositions des Conventions de Genève.

La MONUSCO a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement à mettre en œuvre son mandat de protection des civils, et à soutenir les efforts des autorités nationales en matière de rétablissement de la paix, de stabilisation et de réforme du secteur de la sécurité.