Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement hier mercredi à Diamniadio, les travaux du dialogue national portant sur le système politique, promettant à l’opposition un libre exercice de ses droits.

Dans son discours de circonstance, le chef de l’Etat a effet, rassuré l’opposition qu’elle ne sera plus inquiétée dans le cadre de ses activités, affirmant que «l’opposition sera respectée et exercera librement ses droits, dans le respect de la loi».

Diomaye Faye s’est félicité de l’ouverture cette année, des « concertations larges et inclusives autour d’un thème d’intérêt national, le Système politique », après l’édition 2024 consacrée à la magistrature suprême.

Il a également mis en avant le fait que ce Dialogue soit «organisé en temps de paix, non pas donc pour juguler une tension socio-politique stressante pour toute la collectivité, mais pour écrire, ensemble, des pages encore plus belles de notre récit politique national».

« Ces concertations, heureusement organisées en dehors de toute échéance électorale, nous offrent une opportunité unique de réfléchir, avec sérénité et lucidité, sur l’avenir de notre système politique», a-t-il souligné.

Le président Faye a précisé que son « rôle en tant que garant de l’unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous, pour rassurer, rassembler, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix et la stabilité indispensables au développement économique de notre pays».

Il a adressé ses vives félicitations au Facilitateur général du Dialogue national 2025, Cheikh Gueye, pour avoir accepté de conduire les travaux ; et salué «avec respect et gratitude, l’ensemble des acteurs qui ont répondu à l’appel du dialogue».

«Je forme le vœu ardent que vos échanges soient empreints de responsabilité, d’écoute et de dépassement de soi ; qu’ils soient féconds en propositions audacieuses et réalistes, et qu’ils soient guidés, à chaque instant, par l’intérêt supérieur du Sénégal », a-t-il conclu, avant de déclarer ouverts les travaux.

Notons que le parti de l’ancien président Macky Sall, l’Alliance pour la République (APR), brille par son absence à ces concertations.