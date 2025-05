La Banque Africaine de Développement (BAD) aura un nouveau Président qui sera probablement élu ce jeudi 29 mai à Abidjan, à l’occasion des Assemblées annuelles de la banque panafricaine. Cinq candidats de grande valeur sont en lice.

En 2015, il avait fallu six tours de scrutin pour élire le Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Dix ans plus tard, selon les bookmakers, les votes s’annoncent plus serrés, au regard des profils des candidats en lice. Quatre tours de vote sont à la disposition des 81 Gouverneurs pour faire leur choix parmi les cinq candidats en lice.

Les programmes de ces candidats se recoupent autour de leur volonté «de rendre la BAD encore plus efficace pour transformer l’Afrique». Une mue dans la droite ligne des «High 5», les cinq priorités établies par le Président sortant à savoir : «éclairer, nourrir, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie des populations» africaines.

Seul candidat d’Afrique centrale dans cette course, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, ancien Gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique Centrale souhaite offrir pour la première fois à cette sous-région, la présidence de la BAD. Les 4 autres candidats valeureux proviennent d’Afrique occidentale et australe.

Les Ouest-Africains candidats ont pour noms Amadou Hott du Sénégal et Sidi Ould Tah de la Mauritanie, tous deux ex-argentiers de leurs pays. L’Afrique australe est représentée par l’économiste zambien Samuel Munzele Maimbo et la Sud-Africaine, Bajabulile Swazi Tshabalala, ex-vice-présidente de la BAD.

Le capital de la BAD, principale institution de financement sur le continent africain, est passé depuis 2015 de 93 à 318 milliards de dollars US, selon sa direction. Portée sur les fonts baptismaux en 1964, la BAD regroupe 81 pays membres dont 54 africains.