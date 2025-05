Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), le Mauritanien Sidi Ould Tah, élu ce jeudi à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque qui se tiennent du 26 au 30 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a remercié le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazouani, les gouverneurs de la BAD, ses compatriotes et l’ensemble des Africains ayant soutenu sa candidature et son élection.

Disant s’adresser à toutes ces personnes « avec beaucoup d’humilité et de sens de responsabilité », Tah a fait part de sa gratitude pour la «confiance» qui lui a été manifestée. Il a relevé, avec satisfaction, les «efforts inlassables» consentis par le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani pour assurer son élection.

Le nouveau patron de la BAD a aussi fait part d’«une mention spéciale pour sa team qui a fait un travail remarquable, depuis le début jusqu’à la fin », tout lui en affichant, sa «profonde reconnaissance»

Enfin, Sidi Ould Tah a remercié, globalement, tous ceux qui ont appuyé sa candidature «de près ou de loin» et qu’il ne peut citer, avant d’appeler à se mettre au travail, estimant qu’il est « prêt » à mener à bon port sa nouvelle mission.

Rappelons que cette personnalité a été élue comme 9e président de l’institution financière par le Conseil des gouverneurs de la Banque, écartant de la course les autres candidats qui étaient en lice à savoir : le Sénégalais Amadou Hott, la Sud-Africaine Swazi Bajabulile Tshabalala, le Zambien Samuel Munzele Maimbo et le Tchadien Mahamat Abbas Tolli.

Cet ancien ministre de l’Economie et des Finances de la Mauritanie, qui possède plus de 35 ans d’expérience en finance africaine et internationale, succède au nigérian Akinwumi Adesina et prendra ses fonctions le 1er septembre 2025, pour un mandat de cinq ans.

« Les défis qui s’annoncent sont nombreux mais s’annoncent passionnants. Ensemble, nous mènerons cette mission avec détermination et ambition au service de la transformation de l’Afrique », a-t-il écrit sur son compte X.