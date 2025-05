La patronne de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MOUNUSCO), Bintou Keita, a rendu hommage, jeudi, aux Casques bleus morts dans ce pays, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux Casques bleus de l’ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que, depuis plus de deux décennies, les soldats de l’ONU « contribuent à préserver la paix et à restaurer l’espoir » en République démocratique du Congo (RDC), et que « cet engagement a un prix. »

Tout en soutenant que dans ce pays d’Afrique centrale, « de nombreux Casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix », Bintou a affirmé qu’« aujourd’hui, nous nous souvenons d’eux avec émotion et gratitude, nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. »

Toujours selon les propos de la patronne de la MONUSCO, la mission des Casques bleus « n’est pas facile », étant donné que « les menaces sont nombreuses », comprenant les groupes armés, la désinformation ou encore les actes de violence ciblés.

En dépit de cette situation, les soldats « restent présents, solidaires, aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents », a-t-elle indiqué.

Rappelant le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale des Casques bleus, en l’occurrence « L’avenir du maintien de la paix », Bintou a noté que cette thématique interpelle sur la nécessité pour les Casques bleus de disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu’ils méritent, afin de faire face à des défis de plus en plus complexes.

« Nous n’oublierons jamais les Casques bleus tombés au service de la paix et, ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix », a-t-elle conclu.