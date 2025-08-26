Le ministère tchadien de la Santé publique et de la Prévention a annoncé lundi 25 août, que l’épidémie du choléra qui s’est déclarée dans la province du Ouaddaï à l’Est du pays, a déjà fait 63 décès parmi les 938 cas suspects enregistrés.

«Depuis la notification du premier cas le 24 juillet dernier, 938 cas suspects ont été enregistrés, 52 échantillons analysés, 39 cas confirmés et 63 décès notifiés», a détaille le délégué à la santé publique et à la prévention du Ouaddaï, Abdelmahmoud Chene, lors d’une réunion du comité provincial de riposte contre le choléra, présidée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Abdelmadjid Abderahim.

Le délégué Chene a informé l’assistance des activités réalisées dans les différents districts sanitaires ayant notifié des cas de contamination, et passé en revue l’appui des partenaires nationaux et étrangers.

Selon le ministre de la Santé publique, la situation est sous contrôle et la courbe est en train de se fléchir en attendant l’arrivée de vaccins prévue le 29 août pour lancer la campagne nationale de vaccination contre le choléra.

Il a appelé les techniciens à finaliser les documents stratégiques et aspects techniques afin de mieux réussir la campagne de vaccination pour la prévention contre cette maladie virale, tout en invitant les acteurs à la solidarité et à l’abnégation pour une meilleure harmonisation des actions.