La ministre malienne de la Santé et du Développement social, le Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré, a été élue lundi 25 août, 1ere vice-présidente de la Région Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), lors de la 75e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, qui se tient du 25 au 27 août à Lusaka, en Zambie.

Selon un communiqué officiel de Bamako, cette élection, une première pour le Mali, « témoigne de la reconnaissance du rôle croissant joué par le pays dans la transformation des systèmes de santé en Afrique » et « met en lumière les efforts constants déployés par les plus hautes autorités (…) pour avoir réformé le système de santé national, promouvoir une approche communautaire inclusive et nouer des partenariats stratégiques avec les partenaires techniques et financiers».

L’élection d’Assa Badiallo Touré «représente non seulement un honneur pour le Mali, mais surtout une responsabilité accrue au service de la santé des populations africaines», indique la même source, précisant que le choix du Mali intervient dans un contexte où la région est confrontée à de multiples défis sanitaires dans la lutte contre les maladies infectieuses récurrentes (Paludisme, Choléra, Covid-19, MPOX, etc.), les crises humanitaires, et les enjeux structurels mais également portée par des dynamiques d’innovations et de renforcement endogène des capacités.

Le Comité régional de l’OMS, composé des ministres de la Santé des 47 États membres de la région, est l’organe décisionnel pour la région Afrique. Il joue un rôle essentiel dans la définition des priorités de la santé publique, la formulation de stratégies concertées et la coordination des réponses aux crises sanitaires.

Le Mali affirme qu’il pourra désormais jouer pendant sa mandature au sein du Comité régional de l’OMS, un rôle actif dans l’élaboration de politiques de santé publique adaptées aux réalités africaines, pendant que Touré s’est engagée à mettre à profit l’expérience du Mali dans ce domaine.

Soulignons que le Gabonais Adrien Mougoudou, ministre de la Santé, a été élu 2e vice-président au Bureau du Comité pour un mandat d’un an.