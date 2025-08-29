Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a condamné avec la plus grande fermeté, jeudi dans un communiqué, les attaques terroristes menées simultanément, le 19 août dernier, contre les positions de l’armée malienne à Farabougou et à Biriki-Were, dans la région de Ségou.

Ces attaques, revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ont tragiquement causé de nombreuses pertes en vies humaines, parmi les militaires comme parmi les civils, déplore Mahmoud Ali Youssouf.

Ce responsable a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple malien, et a exprimé sa pleine solidarité avec le gouvernement en ces moments douloureux.

Il a également réaffirmé l’engagement indéfectible de l’Union africaine à soutenir le Mali et l’ensemble des États membres dans leur lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, qui continuent de menacer la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.