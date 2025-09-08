Le Burundi se félicite pour son candidat Ezéchiel Nibigira nommé président de la Commission de la CEEAC

Le Burundais Ezéchiel Nibigira a été nommé, dimanche 7 septembre, au poste de Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour un mandat de 5 ans non renouvelable, à l’occasion de la VIIᵉ session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Malabo, en Guinée équatoriale.

« La session s’est soldée par la nomination du candidat présenté pour le compte du Burundi », se félicite un communiqué de la présidence burundaise, ajoutant que la conférence « n’a pas manqué de féliciter la personnalité nommée et décidé son entrée immédiate en fonction après la prestation de serment devant le Président en exercice Teodoro Obiang Nguema Mbasogo conformément à la loi. »

L’ancien ministre burundais des Affaires étrangères Nibigira succède à l’angolais Gilberto Da Piedade Verissimo qui a terminé son mandat. Dans sa première prise de parole, il s’est, entre autres, engagé « de continuer à œuvrer pour la bonne marche et pour le développement » de la communauté, après avoir salué le travail abattu par ses prédécesseurs.

Le Président du Burundi, Evariste Ndayishimiye a participé à cette session extraordinaire, aux côtés d’autres Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la CEEAC.

