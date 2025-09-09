Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf a brandi, dans une Déclaration publiée ce mardi 09 septembre, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Union africaine, les prouesses accomplies sur le continent depuis la création de l’Union africaine.

« Nous reconnaissons les progrès significatifs réalisés sur tout le continent, allant de l’avancement de la paix et de la stabilité et des progrès dans les efforts de résolution des conflits sur le continent à l’intégration économique croissante de l’Afrique à travers la Zone de libre-échange continentale africaine », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter, l’Afrique « fait des progrès remarquables dans les énergies renouvelables, l’innovation numérique et l’autonomisation des jeunes, renforçant ainsi sa position en tant qu’acteur clé sur la scène mondiale. »

Ce responsable a réaffirmé l’attachement de l’organisation aux principes de solidarité, d’intégration et de développement durable. « Ensemble, nous nous efforçons de surmonter les défis que posent la paix et la sécurité, la transformation économique et le progrès social, tout en saisissant les immenses opportunités qui nous attendent dans le cadre de l’Agenda 2063 », a fait part Ali Youssouf.

Il a exhorté les gouvernements, secteur privé, société civile, jeunesse et partenaires, à travailler main dans la main en vue de construire un continent où chaque Africain peut prospérer dans la dignité et l’espoir.

A l’entame de sa Déclaration, le président de la CUA a affirmé qu’ « aujourd’hui, nous célébrons la Journée de l’Union africaine avec fierté et un engagement renouvelé envers notre vision commune d’une Afrique unie, prospère et pacifique. »

Il a rappelé que ce jour commémore la Déclaration de Syrte du 9 septembre 1999, lorsque les dirigeants africains ont accepté de créer l’Union africaine ; une décision historique qui a jeté les bases d’une unité, d’une coopération et d’une intégration continentales plus fortes.

La Journée de l’Union africaine « honore notre parcours collectif, la résilience de notre peuple et l’esprit durable du panafricanisme qui continue de nous inspirer et de nous lier ensemble », a-t-il aussi insisté.