Le Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire a dévoilé, lundi 08 septembre, une liste définitive de cinq candidats, dont deux femmes, retenus pour la présidentielle du 25 octobre prochain, sur les 60 dossiers de candidature déposés à la Commission Électorale (CEI).

Hormis le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat au grand dam de l’opposition, les quatre autres prétendants sont l’ex-première dame Ehivet Simone Gbagbo du Mouvement des Générations Capables (MGC), Jean-Louis Eugène Billon du Congrès Démocratique (CODE), Henriette Lagou du Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix (GP-PAIX) et Ahoua Jacob Don-Mello, un indépendant.

Le sort de l’ancien président Laurent Gbagbo, du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), et de Tidjane Thiam, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), est désormais scellé ; leurs dossiers de candidature ont été invalidés parce qu’ils ne figurent pas sur la liste électorale, selon les explications de Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel.

Pascal Affi N’Guessan, leader du Front populaire ivoirien (FPI), a également été écarté pour n’avoir pas totalement répondu aux critères en lien avec les parrainages.

Les cinq candidats autorisés à poursuivre le processus électoral devraient entamer leur campagne électorale dès le 10 octobre prochain.

D’aucuns craignent des tensions dans le pays en raison de l’écartement, de la course à la magistrature suprême, de grandes figures de l’opposition.