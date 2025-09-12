Les autorités de Ouagadougou ont fait savoir, jeudi 11 septembre, que le visa est désormais gratuit pour tout ressortissant africain se rendant au Burkina Faso.

« Désormais tout ressortissant d’un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s’acquitter des frais de visa », a annoncé le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, à l’issue de la session hebdomadaire du Conseil des ministres.

Notant que « la gratuité n’est pas l’exemption », le ministre a souligné la nécessité de formuler la demande en ligne pour pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa ; si toutefois la demande, qui fait l’objet d’un examen, est acceptée.

D’après le communiqué publié après la réunion, « l’institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains tire son fondement de la Loi de finances rectificative pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2025, conformément à l’option panafricaniste du Burkina Faso. »

L’initiative « vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire burkinabè et à promouvoir l’intégration des peuples africains », poursuit la même source.

Plus que cela, Ouagadougou entend également faire de cette gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains, une stratégie devant contribuer à promouvoir le tourisme, la culture burkinabè, et à améliorer la visibilité du Burkina Faso à l’étranger.