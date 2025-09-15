À l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie, ce lundi 15 septembre, le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a rappelé les cadres normatifs adoptés par l’Union africaine (UA) en la matière.

Il a particulièrement évoqué la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui reste, d’après ses propos, l’instrument de référence qui guide les États membres dans leurs efforts pour consolider les institutions démocratiques et promouvoir la participation citoyenne.

Dans ce cadre et en ce « jour symbolique », il a encouragé les États membres à redoubler d’efforts pour faire avancer et consolider la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance, conditions essentielles, selon lui, à la paix, au développement inclusif, à la prospérité et à l’intégration de l’Afrique.

Ali Youssouf a réaffirmé l’importance fondamentale de la démocratie, de l’état de droit et de la bonne gouvernance pour la paix, la stabilité et le développement durable sur le continent. De même, il a réitéré l’engagement indéfectible de l’Union africaine d’aider ses États Membres et les peuples africains à réaliser leurs aspirations démocratiques et de bonne gouvernance.