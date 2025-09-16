La Fondation Goodluck Jonathan organise son dialogue annuel sur la démocratie ce mercredi 17 septembre à Accra, au Ghana, autour du thème « Pourquoi les démocraties meurent », en collaboration avec le gouvernement ghanéen.

« Avec nos partenaires et les participants, nous explorerons comment sauvegarder la démocratie, renforcer les institutions et construire un avenir ancré dans la paix, la sécurité et la bonne gouvernance », indique la Fondation dans un message posté sur son compte Facebook.

Parmi les panélistes figurent l’ancienne présidente de la Commission électorale du Ghana, Charlotte Osei, l’ancien gouverneur de l’État d’Edo, Godwin Obaseki, le représentant en Côte d’Ivoire de l’Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, Matthias Hounkpe, et le Directeur exécutif de l’Institut pour la gouvernance démocratique (IDEG), Emmanuel Akwetey

« Ensemble, ils interrogeront la fragilité des institutions, l’impact de la géopolitique et le pouvoir de l’agence citoyenne dans l’avenir démocratique de l’Afrique », d’après la plateforme.

La Fondation Goodluck Jonathan, fondée par l’ancien président du Nigéria (2010-2015), est une organisation non gouvernementale indépendante créée en 2015, et consacrée à la promotion de la paix et de la réconciliation, à la promotion de la gouvernance démocratique, à la défense d’une gouvernance inclusive et du développement économique, à la promotion des droits des citoyens et à l’intégration continentale et nationale.

Goodluck Jonathan est arrivé à Accra hier lundi pour la circonstance. Selon ses propos, cette édition « offrira aux participants l’occasion de réfléchir aux progrès, aux défis et aux perspectives de décennies de gouvernance démocratique » dans la sous-région ouest-africaine.

« J’ai bon espoir que les délibérations et les résultats de cet événement contribueront significativement à l’approfondissement de la démocratie dans notre région et se traduiront par davantage de paix, de sécurité et de bonne gouvernance », a-t-il affirmé également.