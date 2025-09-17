Le Président sierra-léonais, Julius Maada Bio, en visite d’amitié et de travail de 24 heures au Burkina Faso, a réitéré, mardi 16 septembre, le « soutien » de son pays au Burkina Faso qui est « engagé dans une lutte farouche contre les groupes armés terroristes » depuis quelques années, lit-on sur le compte Facebook de la présidence burkinabè.

Au cours de son séjour, Bio, qui est également président de l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a eu un tête-à-tête au palais de Koulouba avec son homologue, le Capitaine Ibrahim Traoré, avant une séance de travail élargie aux délégations des deux pays, au cours de laquelle des sujets d’intérêt commun ont été examinés.

« Nous sommes frères, nous ne pouvons pas être divisés. Ma visite est un geste de solidarité, pour montrer au Président et au peuple du Burkina Faso qu’ils ne sont pas seuls. Nous ferons tout notre possible pour que la paix revienne dans ce pays », a déclaré le chef d’État sierra-léonais à l’issue de la rencontre.

Affirmant s’être rendu au Burkina en son nom personnel, au nom de la CEDEAO, et celui de la Sierra Leone, il a souligné la nécessité pour la sous-région ouest-africaine de montrer sa « solidarité envers un pays qui fait de grands efforts, mais qui est freiné par la situation sécuritaire », ainsi que la nécessité de combattre pour la paix et de préserver « l’unité de la famille ouest-africaine ».

« Je viens de terminer un engagement très productif avec le président Ibrahim Traoré, à Ouagadougou », a déclaré le Président de l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, sur son compte Facebook, tout en s’engageant à collaborer avec ses collègues pour travailler « avec le Burkina Faso dans la promotion de la prospérité économique » dans le bloc régional de la CEDEAO.

Ce bloc régional « a toujours défendu la paix, l’unité et la prospérité partagée pour tous nos citoyens », a-t-il poursuivi, avant de souligner la détermination de la CEDEAO de « maintenir un dialogue permanent » dans l’objectif de renforcer la région de l’Afrique de l’Ouest pour la prospérité de son peuple.