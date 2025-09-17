Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, ce mardi 16 septembre, le Coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire par intérim des Nations unies au Mali, qui est en fin de mission dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, informe un communiqué de la Primature.

Lors de leur entretien, le diplomate onusien a remercié les autorités maliennes pour leur collaboration. « Merci de nous avoir facilité tous les accès, chose qui nous a permis de travailler avec aisance et sérénité », a-t-il déclaré.

Il s’est félicité du travail abattu sous sa coordination, soulignant, entre autres, le raffermissement de la relation entre le Mali et les Nations-Unies, le nouveau cadre de coopération, la coopération avec les partenaires techniques et financiers, la relance de la vision 2063, et le plan des réponses humanitaires.

Plus que cela, le fonctionnaire de l’ONU « s’est réjoui d’avoir accompli sa mission en respectant les trois principes édictés par les autorités de la Transition », notamment par le président Assimi Goïta.

Le président malien avait, en effet, défini trois principes qui guident désormais les relations de coopération avec son pays, notamment le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali ; ainsi que la défense des intérêts du peuples maliens dans les décisions prises.

Par ailleurs, le Coordonnateur résident de l’ONU a félicité le gouvernement et la population malienne pour leur résilience face à la baisse drastique des financements, tout en promettant de plaider en faveur du pays partout où besoin sera.

De son côté, le Premier ministre a remercié M. Diagne pour son adaptation au Mali et l’a félicité pour sa nouvelle mission en Chypre où il est nommé à la tête de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix dans ce pays (UNFICYP).