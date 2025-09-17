Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué publié mardi sur son site, la nomination d’Alexandra Célestin au poste de représentante résidente pour la République du Congo, sachant que cette nouvelle fonction prend effet à compter du 1er octobre 2025.

Nommée précisément le 18 août dernier, Mme Célestin, de nationalité haïtienne, représentera à la fois la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC) ainsi que l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), dans le cadre des efforts continus pour unifier le leadership au niveau national.

A s’en tenir toujours au communiqué, trois priorités principales guideront l’exercice des nouvelles fonctions de Mme Célestin, dont la première consiste à maintenir et renforcer les bonnes relations de travail avec le gouvernement, le secteur privé et d’autres parties prenantes.

Il s’agira également de superviser la préparation de la nouvelle stratégie de partenariat avec le pays, en impliquant toutes les parties prenantes concernées ; ainsi que de gérer le bureau de pays et encadrer le personnel, en s’appuyant sur le professionnalisme et l’esprit d’équipe existants.

Mme Célestin, titulaire d’une maîtrise ès sciences en finance de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, aux États-Unis, a rejoint l’IFC en 2006 au sein du groupe des transactions du département des marchés financiers.

Depuis, elle a occupé divers postes, notamment celui de représentante régionale des services financiers (FIG) pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest anglophone de l’IFC, basée au Nigéria.

D’après la Banque mondiale, elle a contribué à la croissance des activités de l’IFC et à l’expansion de sa présence dans les pays de l’IDA, ainsi que dans les États fragiles, touchés par la violence et les conflits (FCV).

Mme Célestin succède à Mme Louise Pierrette Mvono, qui a regagné son pays d’origine pour y assumer de nouvelles responsabilités, conclut le communiqué.