Un Conseil des ministres, réuni en session ordinaire hier mercredi à Abidjan, sous la direction du président Alassane Ouattara, a adopté un décret portant ratification de l’Accord, signé le 22 avril 2019 à Lisbonne, entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République portugaise, relatif à la coopération en matière de défense.

Le communiqué du Conseil indique que la ratification de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’action engagée par le Gouvernement pour se prémunir contre les menaces sécuritaires en expansion sur le continent, notamment en Afrique de l’Ouest et, au besoin, apporter une réponse coordonnée à la criminalité transfrontalière organisée.

L’Accord intègre, entre autres, la formation et le perfectionnement des cadres militaires, l’appui logistique et l’équipement militaire, l’échange de renseignements et d’expertises militaires, la sécurité et la sûreté maritimes, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité et le développement de la cyberdéfense.

D’après Abidjan, la Côte d’Ivoire est le premier pays non lusophone à signer un accord de défense avec le Portugal. En marge de la cérémonie de signature de l’Accord, Hamed Bakayoko, alors ministre de la Défense, avait émis le souhait de compter sur les moyens et le savoir-faire du Portugal pour aider la Côte d’Ivoire à faire face aux nombreux défis sécuritaires dans le Golfe de Guinée, parmi lesquels la criminalité transnationale, la piraterie maritime, la pêche illicite et le terrorisme.