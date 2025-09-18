Le Trésor public du Sénégal annonce le lancement d’une nouvelle émission d’Obligations d’État, d’un montant de 300 milliards de Francs CFA, devant permettre de financer les besoins de trésorerie inscrits dans la Loi de Finances Rectificative 2025 ainsi que les projets stratégiques de l’Agenda Sénégal 2050.

Cette offre de placement est ouverte à différentes types de souscripteurs, notamment les citoyens sénégalais, la diaspora, les investisseurs privés et institutionnels de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et hors UEMOA, sachant que la période de souscription s’étendra du 22 septembre au 10 octobre 2025.

Alors que la valeur unitaire de l’obligation s’élève à 10 000 FCFA, un montant défini dans l’objectif de rendre le placement accessible à tous, les souscripteurs ont quatre choix concernant le taux d’intérêt qui s’étend de 6,40 % à 6,95 % selon la durée préférée allant de 3 à 10 ans. Il est précisé que le remboursement est semi-annuel, après une période de différé respective de 1 et 2 ans selon la maturité.

Le Sénégal multiplie les emprunts obligataires à de taux attractifs, par appel public à l’épargne, dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources aussi bien internes qu’externes.