Le Roi Mohammed VI a visité et inauguré ce jeudi 18 septembre, plusieurs grands ouvrages relevant du programme de restructuration du complexe portuaire de Casablanca et qui ont nécessité un investissement global d’environ cinq milliards de dirhams (DH).

D’après l’Agence nationale des ports (ANP), ces investissements traduisent la volonté de doter la capitale économique du Royaume d’équipements portuaires aux standards internationaux et de la transformer en «pôle économique et financier majeur du continent, ouvert sur le monde».

Le souverain a en effet, inauguré le nouveau port de pêche de la métropole, ayant été réalisé pour un coût estimé à 1,2 milliard DH. Cette infrastructure, indique un communiqué officiel, doit «améliorer la sécurité et les conditions de vie et de travail des pêcheurs», tout en «créant un environnement propice à la valorisation des produits de la mer et à l’organisation de la pêche côtière et artisanale».

Le nouveau port de la pêche peut accueillir plus de 260 barques artisanales et près de 100 unités côtières, et il est doté d’une halle moderne, de trois usines de glace, des locaux pour armateurs et mareyeurs ainsi qu’un foyer marin.

Le Roi Mohammed VI a ensuite visité le chantier naval du port ayant nécessité un investissement de 2,5 milliards DH. Ce complexe de construction et de réparation des navires comprend une cale sèche de 240 mètres de long sur 40 M de large et 8,10 M de profondeur, capable de recevoir des bâtiments de 220 mètres.

La structure inclut une plate-forme élévatrice de 9.700 tonnes, une darse équipée d’un élévateur de 450 tonnes, des terre-pleins de 21 hectares et 660 mètres de quais. Ce chantier, précise le communiqué, «doit répondre à la demande nationale et à une partie de la demande internationale» et «conforter la présence du Maroc sur le marché mondial de l’industrie navale».

Le souverain a également inauguré un terminal de croisières, d’un coût de 720 millions DH, offrant une capacité d’accueil annuelle de 450.000 croisiéristes.Cette infrastructure peut recevoir des navires de 350 mètres de long et 45 de large. Elle comprend une gare maritime, un quai de 650 mètres, trois passerelles (dont deux mobiles) et un parc pour 44 autocars. Ce terminal «doit accompagner l’essor du tourisme de croisière et accroître l’attrait de la métropole», ajoute la même source.

Le port rénové de Casablanca abrite aussi un complexe administratif (coût 500 millions DH) qui abrite les locaux de l’autorité portuaire, la douane, les consignataires et divers opérateurs. Ce complexe, précise l’ANP, est appelé à «améliorer le service rendu aux usagers du port et d’intégrer plus harmonieusement l’espace portuaire dans son environnement urbain».

Ces ouvrages participent, selon les autorités locales, «à remodeler en profondeur le paysage portuaire national», dans le prolongement de Tanger-Med et des futurs projets de Nador West-Med et de Dakhla Atlantique. Ils doivent «faire de Casablanca une destination touristique d’excellence et accompagner l’évolution économique, urbaine et démographique de la région».