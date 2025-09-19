Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a rassuré la République centrafricaine (RCA) sur sa volonté de soutenir le Plan National de Développement (PND) du pays, et ce à travers un programme national de la Cantine Scolaire.

Cette volonté a été exprimée par le Représentant résident du PAM, Van Der Velden au chef d’Etat centrafricain, Faustin Archange Touadéra, selon un communiqué publié hier jeudi par la présidence centrafricaine.

Ce programme, de la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde, est censé « bénéficier d’une enveloppe conséquente pour permettre aux petits agriculteurs de devenir plus productifs et de gagner en revenus, mais aussi aux enfants scolarisés de rester concentrés en classe et d’éviter le décrochage scolaire », lit-on dans le communiqué.

Le Représentant du PAM a annoncé poursuivre le plaidoyer auprès de ses bailleurs pour que ledit programme, désormais devenu ambitieux avec le PND, puisse se mettre en œuvre au grand bénéfice de la population centrafricaine.

Le PAM figure parmi les partenaires qui ont pris des engagements lors de la Table-ronde des investisseurs sur le financement du PND (2024-2028) de la RCA tenue du 14 au 15 septembre 2025 à Casablanca, au Maroc. Cette rencontre a permis de mobiliser neuf milliards de dollars contre une projection initiale de huit milliards, et de signer 18 protocoles d’accord.

Touadéra qui a personnellement présidé la cérémonie de clôture de cette rencontre, s’est félicité du résultat obtenu et a témoigné sa gratitude envers le Roi Mohammed VI du Maroc pour le soutien et l’accueil chaleureux réservés à la délégation centrafricaine, selon un communiqué officiel.

Le dirigeant centrafricain, a également salué, à cette même occasion, l’engagement et la mobilisation exceptionnels des investisseurs, tout en rassurant de la détermination de son gouvernement à traduire ces engagements en résultats concrets, sous le sceau de la transparence et de la redevabilité.