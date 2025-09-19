L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la République de Guinée une notation inaugurale de « B+ » avec perspective « Stable », informe, avec satisfaction, un communiqué publié ce vendredi 19 septembre par la présidence guinéenne.

Le document souligne que « cette décision témoigne de la solidité des fondamentaux économiques du pays, des perspectives de croissance fortes favorisées par le projet intégré mine et infrastructures Simandou et de la rigueur dans la gestion des finances publiques. »

La Guinée estime également que cette notation la place « au-dessus de la moyenne continentale et en fait la troisième économie la mieux notée en Afrique de l’Ouest », et « constitue également un préalable essentiel à la mise en œuvre du Programme Simandou 2040 », en facilitant l’accès du pays aux financements internationaux

Pour le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, et Président du Comité Stratégique de Simandou, Djiba Diakité, cité dans le communiqué, « l’attribution de la notation B+ signale un nouveau départ pour la Guinée » et démontre que ses « réformes portent leurs fruits et que l’État guinéen est désormais un partenaire fiable et une destination émergente pour les investisseurs internationaux. »

Les autorités de Conakry relèvent que le rapport de S&P met en lumière les perspectives de croissance particulièrement dynamiques de la Guinée, sur la base des performances du secteur minier notamment ; les efforts de transformation structurelle engagés par les autorités ; ou encore la discipline budgétaire démontrée par le pays.

« L’État guinéen se félicite de cette notation inaugurale qui constitue une étape décisive dans le déploiement du programme Simandou 2040 », et qui offre à la Guinée des outils nécessaires pour « mobiliser les financements internationaux nécessaires à la réalisation de ses projets stratégiques et d’accélérer ainsi la transformation économique du pays au bénéfice de l’ensemble de la population », a conclu Djiba Diakité.