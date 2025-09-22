Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la République du Congo ont signé, en fin de semaine à Brazzaville, un protocole d’accord en vue de l’organisation des prochaines Assemblées annuelles de l’institution, prévues du 25 au 29 mai 2026 dans la capitale congolaise, selon un communiqué de la BAD.

Le document, qui précise le cadre juridique et organisationnel de la rencontre, a été paraphé par le Secrétaire général du Groupe de la Banque africaine, Vincent Nmehielle et le ministre congolais de l’Économie, Ludovic Ngatsé, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso et d’autres ministres congolais.

La cérémonie de signature a eu lieu à l’issue de la première mission préparatoire des Assemblées annuelles menée par une délégation du Groupe de la BAD entre le 11 et le 19 septembre au Congo.

« Cette première mission d’organisation des 61ème Assemblées du Groupe de la Banque a été utile et riche. Utile, car elle a permis aux parties d’échanger sur les cadres organisationnels mis en place de part et d’autre (…) Riche, car elle nous a tous, permis non seulement de prendre la mesure de nos engagements, mais également de mieux connaitre les différentes tâches qui nous incombent », a déclaré Ngatsé.

De son côté, Nmehielle a souligné qu’à travers ce protocole d’accord, le gouvernement congolais s’engage à fournir les biens et services nécessaires à l’organisation efficace et au bon déroulement des prochaines Assemblées annuelles de la BAD, conformément aux règles et procédures de la Banque panafricaine en matière de passation de marchés.

«Par un dialogue permanent avec le pays hôte, la Banque s’emploiera également à garantir le respect des normes de qualité des Assemblées annuelles à tout moment », a-t-il ajouté.

Le communiqué note qu’en plus du protocole d’accord, le premier aide-mémoire, qui détaille les travaux à réaliser par les autorités congolaises, a été paraphé le même jour par le Directeur de cabinet du ministre congolais de l’Économie, Sylvain Lekaka et le chef de la Division du protocole, des privilèges et immunités du Groupe de la BAD, André Basse.

Les Assemblées annuelles 2026 comprendront la 61ᵉ Assemblée annuelle de la BAD et la 52ᵉ Assemblée du Fonds africain de développement, guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe destiné aux pays africains à faible revenu.