Le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a désigné le candidat égyptien, Khaled El-Enany au poste de nouveau Directeur général de l’Organisation, à l’issue d’un vote tenu ce lundi 06 octobre 2025.

El-Enany, 54 ans, a remporté 55 voix sur 57 lors de ce vote, battant haut la main le Congolais, Firmin Edouard Matoko. Mais sa désignation devra être entérinée le 6 novembre prochain, par un vote de l’ensemble des Etats membres de l’UNESCO, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui aura lieu à Samarcande, Ouzbékistan.

La procédure de nomination du directeur général de l’UNESCO prévoit que ce dernier soit proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale. Une fois son élection confirmée, El-Enany succédera à l’acuelle DG française, Audrey Azoulay.

Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a adressé ses « sincères félicitations » à Khaled El-Enany pour sa victoire, à cette première étape. Il s’agit d’«un accomplissement historique qui enrichit le bilan diplomatique et culturel de l’Égypte et les réalisations des peuples arabes et africains», a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de la présidence.

«Cette victoire amplement méritée, incarne le prestige culturel de l’Égypte, confirme la capacité de ses fils à jouer un rôle de premier plan dans les forums internationaux et témoigne de la confiance du monde dans le talent égyptien, qui allie savoir, expérience et dévouement», a poursuivi le chef de l’Etat égyptien.

L’Unesco rappelle que Khaled El-Enany est titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France), et un éminent égyptologue. Il a également occupé les fonctions de vice-doyen de la Faculté du Tourisme et de l’Hôtellerie, et dirigé le Musée national de la civilisation égyptienne (2014-2016) et le Musée égyptien du Caire (2015-2016).

De 2016 à 2022, il a exercé les fonctions de ministre des Antiquités, puis de ministre du Tourisme et des Antiquités de la République arabe d’Égypte. Membre de plusieurs sociétés savantes internationales, El-Enany a été nommé, en novembre 2024, ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial.