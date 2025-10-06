L’humoriste togolais Azé Kokovivina (un des pionniers du concert-party dans son pays) souffle depuis le 08 aout 2025 ses 40 ans de carrière. Un parcours célébré solennellement ce 05 octobre à l’Agora Senghor de Lomé par une kyrielle d’artistes de la chanson et des comédiens.

Sur initiative de «King Mensah Organisation» (une structure évènementielle portée par King Mensah-artiste spécialisé dans le tradi-rock et maintes fois couronné en interne et à l’international-), de jeunes et vieux routiers de la comédie du Togo ont honoré durant un spectacle de plus de 4h de temps le talent de leur aîné Adakanou Mawuelomi (plus connu sous le nom d’Azé Kokovivina).

Le clou de cette soirée d’hommages pleine d’émotions a été un spectacle de concert-party de 60 minutes servi par Aze Kokovivina et sa troupe autour de l’ampleur du «vice de la convoitise démesurée dans la société togolaise».

En signe de reconnaissance à cet élan confraternel et patriotique à son égard, l’artiste Azé Kokovivina a tenu à décerner, ce 05 octobre, des diplômes de mérite à plusieurs personnes ayant marqué sa carrière au cours des 4 dernières décennies.

Il s’agit de l’humoriste Sossouvi Amevi dit Saccomi, Cyriaque et Gaëtan Noussouglo, et King Mensah (pour ses 35 ans de parcours artistique). Plusieurs prestations du célèbre groupe musical «Sassamasso» et de plusieurs artistes chanteurs comme Toto Patrick ont enrichi les entractes de l’hommage rendu à Adakanou Mawuelomi ce 05 octobre.