Le Ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo est le nouveau Président du Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), succédant à Adama Coulibaly, ministre en charge des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire.

Il a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3ème session ordinaire du Conseil, tenue ce lundi 06 octobre au siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, et ce pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 11 du Traité de l’UMOA.

Pour Ouagadougou, la désignation de Nacanabo à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA « marque une nouvelle étape dans la coopération régionale » et « symbolise la confiance placée en la vision et au leadership du Burkina Faso pour impulser une UEMOA plus intégrée, solidaire et tournée vers le développement partagé. »

En marge des travaux du Conseil, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les ministres de l’Union pour échanger sur les avancées de l’institution et sur les perspectives de renforcement de la coordination des politiques économiques au bénéfice des populations.