Le Burkina Faso prend la présidence du Conseil des Ministres de l’UEMOA

Le Burkina Faso prend la présidence du Conseil des Ministres de l’UEMOA

Le Ministre burkinabè de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo est le nouveau Président du Conseil des Ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), succédant à Adama Coulibaly, ministre en charge des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire.

Il a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3ème session ordinaire du Conseil, tenue ce lundi 06 octobre au siège de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, et ce pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 11 du Traité de l’UMOA.

Pour Ouagadougou, la désignation de Nacanabo à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA « marque une nouvelle étape dans la coopération régionale » et « symbolise la confiance placée en la vision et au leadership du Burkina Faso pour impulser une UEMOA plus intégrée, solidaire et tournée vers le développement partagé. »

En marge des travaux du Conseil, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les ministres de l’Union pour échanger sur les avancées de l’institution et sur les perspectives de renforcement de la coordination des politiques économiques au bénéfice des populations.

 

Lire aussi