Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a été reçu en audience par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ce mardi 7 octobre à Dakar, en marge des travaux du forum «Invest In Senegal», a annoncé la diplomatie marocaine dans un communiqué.

Après avoir transmis les salutations du Roi Mohammed VI au dirigeant sénégalais, Le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a « réitéré la volonté du Souverain de renforcer davantage le partenariat stratégique liant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, un partenariat déjà fort et multidimensionnel », ajoute le communiqué.

La même source précise que le président sénégalais, Diomaye Faye a chargé, à son tour, Nasser Bourita «de transmettre à Sa Majesté le Roi l’expression de son engagement à œuvrer pour faire de ce partenariat un modèle de référence».

Bourita a été également reçu le jour même à Dakar, par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, avec qui il s’est entretenu sur le partenariat stratégique entre leurs deux pays et les moyens de le renforcer davantage conformément à la vision souhaitée par les deux Chefs d’Etat, le Roi Mohammed VI et le président Bassirou Diomaye Faye.

Le communiqué souligne que le ministre marocain des Affaires étrangères participe sur instruction royales aux travaux du forum « Invest In Senegal » qui se tiennent les 7 et 8 octobre dans la capitale sénégalaise.

Le ministre, Nasser Bourita est accompagné d’une forte délégation d’opérateurs économiques marocains, représentant la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM-patronat) et les représentants de certaines banques et des secteurs de l’industrie médicale et pharmaceutique, de l’énergie et de l’eau.

Selon Rabat, la participation marocaine de haut niveau à ce « principal événement économique annuel organisé par l’État sénégalais » souligne « le soutien du Royaume aux initiatives de développement sénégalaises et témoigne de la qualité des relations fraternelles et de coopération solide unissant les deux pays frères».

Elle s’inscrit également selon le communiqué, «dans la continuité de l’intérêt constant que Sa Majesté le Roi accorde au développement économique du continent et Son engagement à renforcer les partenariats Sud-Sud mutuellement bénéfiques».

Lors du forum « Invest In Senegal », le gouvernement sénégalais présente ses meilleures opportunités d’investissement directement aux décideurs économiques mondiaux, dans le but d’attirer les capitaux et d’accélérer la croissance du pays.