Le député tchadien, Epaïnette Djanrang Sendé a été choisi pour assurer la présidence en exercice du Parlement International pour la Tolérance et la Paix (PIPT), pour un mandat d’un an, à l’issue de la 13e Session plénière dudit Parlement, tenue du 6 au 7 octobre à N’Djaména, la capitale tchadienne.

Des parlementaires représentant 32 pays, ont pris part à cette rencontre placée sous le thème : «Le Rôle de la Diplomatie Parlementaire dans la Consolidation de la Paix et la Prévention des Conflits en Afrique».

Ce mardi 7 octobre, après l’achèvement des travaux, une délégation du PIPT, conduite par le Président de l’Assemblée Nationale du Tchad, Ali Koloutou Tchaïmi, a présenté les résultats des assises au président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno.

Le chef de l’Etat tchadien a salué la désignation de son pays à la présidence du PIPT, soulignant qu’il s’agit d’« une reconnaissance de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du dialogue».

Le Parlement International pour la Tolérance et la Paix a pour mission principale de promouvoir la valeur de la tolérance et une culture de la paix, tout en luttant contre la discrimination et l’extrémisme à travers ses différentes composantes, rappelle-t-on.