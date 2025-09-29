La capitale de la Côte d’Ivoire, Abidjan abritera la sixième édition du Forum pour la Résilience en Afrique (ARF), qui se tiendra du 1er au 3 octobre prochain sous le thème : «Prévenir pour mieux agir : financer la paix dans un contexte de coopération au développement en transition». Le forum se déroulera en présentiel à l’hôtel Noom d’Abidjan et sera diffusé en direct pour un public plus large.

Organisé par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), cet évènement de haut niveau, réunira des décideurs politiques et des praticiens issus du Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDP), dans l’objectif d’explorer des stratégies visant à intensifier les efforts de prévention et à stimuler les investissements favorables à la paix sur l’ensemble du continent, selon un communiqué de la BAD.

La rencontre enregistrera la participation des représentants gouvernementaux, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

Parmi les principaux sujets qui seront abordés figurent l’engagement du secteur privé, la résilience économique des jeunes, la sécurité alimentaire, la résilience climatique et son financement, l’intelligence artificielle et les technologies de pointe, ainsi que le commerce et l’intégration régionale.

Rappelons que la cinquième édition de l’ARF s’était tenue du 3 au 5 octobre 2023 à Abidjan, sous le thème «Financer la paix, la sécurité et le développement pour une Afrique résiliente».

Elle s’était penchée sur des solutions innovantes susceptibles de combler les déficits de financement des pays africains en proie aux conflits et à une insécurité grandissante.