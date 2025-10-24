L’Ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois a affirmé, hier jeudi, que son pays attaché à la relation avec Madagascar et avec la nation malgache, souhaite orienter sa relation avec la grande île selon les besoins exprimés par les nouvelles autorités et par la population.

Guillois a été reçu par le nouveau Président de Madagascar, Michaël Randrianirina, puis par le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, auxquels il a présenté «ses vœux de succès dans la mission importante qui les attend».

A ces occasions, les échanges, qualifiés de « riches et constructifs », auraient porté sur des principaux domaines d’action comme l’accès à l’eau et l’électricité, l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation ainsi que la lutte contre la corruption, selon un communiqué de l’ambassade.

Le chef de la représentation diplomatique, qui a saisi l’occasion pour présenter la variété des projets menés déjà par la France à Madagascar, a indiqué que de nouvelles propositions seront faites par son pays dans les prochaines semaines, dans une logique d’intérêt mutuel et en lien avec ses partenaires internationaux.

Les deux parties ont également discuté des défis politiques de la transition en cours et les perspectives de progrès démocratiques pour Madagascar. A cet égard, l’Ambassadeur a insisté sur la nécessaire prise en compte des aspirations démocratiques et légitimes exprimées avec force par la société civile et la jeunesse, qui a payé le plus lourd tribut lors des manifestations des dernières semaines.

Il a également souligné l’importance d’associer pleinement les civils au processus en cours et d’organiser des élections dans un délai raisonnable, d’après la même source.