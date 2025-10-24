L’Etat guinéen, à travers le Comité Stratégique de Simandou, et les partenaires industriels Rio Tinto/Simfer, Winning Consortium Simandou (WCS), Baowu, ont procédé à la signature des pactes d’actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet Simandou, a annoncé ce jeudi 23 octobre, un communiqué officiel.

Cette signature, intervenue la veille, en présence entre autres du président du Comité Stratégique de Simandou, Djiba Diakité, marquerait, d’après Conakry, l’une des dernières lignes droites avant le démarrage effectif de la phase d’exploitation du minerai de fer de Simandou, prévue avant fin 2025.

Il est précisé que les sociétés, issues de cette convention, auront pour mission d’assurer le transport maritime du minerai de fer à partir des quais de Morebaya, grâce à des embarcations modernes et performantes ; sachant que ces infrastructures logistiques stratégiques viendront compléter la chaîne d’exportation du minerai et renforcer l’efficacité opérationnelle du projet.

« La transformation locale du minerai de Simandou constitue une priorité absolue », a déclaré Diakité qui a souligné aussi que les contrats signés ne sont pas seulement des accords économiques, mais aussi et surtout des instruments de coopération et de partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires internationaux.

Les représentants de Rio Tinto/Simfer, WCS, et Baowu auraient, pour leur part, « salué la synergie d’action et la volonté politique sans faille qui ont permis de franchir cette étape », à s’en tenir au communiqué.

Le projet Simandou, qui représenterait le plus grand projet intégré Mines–Infrastructures jamais réalisé au monde, est porté par le président Mamadi Doumbouya qui ambitionne d’en faire un moteur de la transformation structurelle de l’économie guinéenne.

Simandou repose sur quatre composantes majeures, notamment deux gisements de minerai de fer à haute teneur, un chemin de fer multi-service et multi-utilisateur long de plus de 650 km à double voie, trois quais portuaires, et une aciérie pour la transformation locale du minerai, dont les études de faisabilité doivent être achevées deux ans après le démarrage de l’exploitation.