L’Angola, seconde économie d’Afrique australe après l’Afrique du Sud, a annoncé ce 5 novembre, qu’elle projette de mettre en place des «droits de douane nuls sur plus de 5.000 produits d’ici décembre 2025», dans le cadre de son intégration dans la zone de libre-échange de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Ce réajustement fiscal a été annoncé par la Secrétaire d’Etat angolaise au Commerce et aux Services, Augusta Fortes lors d’une «Atelier méthodologique pour les OEA» (Opérateurs économiques agréés), tenu à Luanda la capitale, sous le thème : «Renforcer le partenariat stratégique : bonnes pratiques, innovation et durabilité du programme OEA». D’après l’exécutif angolais, l’annulation de droits de douane telle que projetée, couvre des «produits issus entre autres, des secteurs de l’agriculture et de la pêche».

Augusta Fortes a souligné dans ce sens, que cette mesure réaffirme l’engagement du gouvernement angolais envers la promotion de politiques et de mécanismes visant l’amélioration de l’environnement des affaires, la diversification de l’économie et une intégration efficace du pays dans les flux commerciaux régionaux et internationaux.

Mettre en œuvre le «programme d’OEA» est l’une des mesures stratégiques les plus décisives pour moderniser les formalités administratives dans le commerce extérieur de l’Angola, a souligné Augusta Fortes. L’Angola, un des pays exportateur d’hydrocarbures en Afrique, est signataire de l’Accord portant sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).