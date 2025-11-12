Le Mouvement des Générations Capables (MGC), de l’ex-première dame Simone Ehivet Gbagbo, a alerté, mardi dans un communiqué, sur l’absence de publication, sur les canaux officiels, du Décret n°2025-656 du 30 juillet 2025, portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 27 décembre prochain, alors que la Commission Électorale Indépendante (CEI) avait bien annoncé ce texte.

« Après vérification minutieuse, le MGC constate qu’aucune trace de ce décret n’est disponible ni sur le site officiel de la CEI, ni sur les plateformes institutionnelles du Gouvernement, ni au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire », déplore la formation politique.

Le parti a qualifié «cette absence de publication» de «violation grave du principe de transparence électorale et du droit d’accès à l’information publique, tels que garantis par la Constitution et les lois de la République», étant donné que « la convocation régulière et publique des collèges électoraux représente une condition essentielle à la légalité et à la légitimité du processus électoral, ainsi qu’à la confiance des citoyens dans les institutions chargées de son organisation, conformément à l’article 20 du Code électoral».

Par conséquent, le MGC a invité la CEI à publier sans délai le texte intégral dudit décret, dans le strict respect des obligations de transparence et d’égalité d’accès à l’information, et demandé au Gouvernement ivoirien de veiller à la diffusion officielle de tous les actes relatifs à l’organisation des élections, conformément aux exigences de l’État de droit.

Le parti a prévenu qu’« à défaut de publication du décret dans les plus brefs délais, il se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales en vue d’obtenir la communication officielle du texte concerné et de faire respecter la légalité républicaine».

Le communiqué, signé par la présidente Simone Ehivet, réaffirme en conclusion, l’attachement indéfectible du MGC à la paix, à la cohésion nationale et à la stabilité, tout en rappelant que ces valeurs fondamentales ne peuvent s’épanouir que dans un cadre institutionnel rigoureux, transparent et respectueux des droits citoyens.