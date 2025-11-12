Le mégaprojet minier Simandou de la Guinée est entré dans sa phase opérationnelle après plus de deux décennies d’efforts, après son inauguration officielle le mardi 11 novembre au port de Morébayah, par le Président de la République, Mamadi Doumbouya, en présence des membres du Gouvernement, ainsi que de nombreux chefs d’État étrangers et ministres conviés à cette cérémonie, indique un communiqué officiel.

Parmi les personnalités étrangères ayant pris part à la cérémonie d’inauguration figurent les présidents rwandais, Paul Kagamé et gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-Premier Ministre chinois, Liu Guozhong, les Premiers Ministres ivoirien, Robert Beugré Mambé et sierra-léonais, David Moinina Sengeh.

Ce projet, qui constitue la vision du Président Doumbouya pour une Guinée souveraine et prospère, intègre un chemin de fer long de plus de 600 km reliant le port de Morebaya et la mine dans l’Est du pays ; les trois infrastructures représentant un investissement total de plus de 20 milliards de dollars. Il est le fruit d’un partenariat inédit entre l’État guinéen et les opérateurs internationaux Baowu Steel, Chinalco, Rio Tinto et Winning International.

Les autorités de Conkry affirment que Simandou s’est développé dans le respect des plus hauts standards internationaux techniques, sociaux et environnementaux, et a impliqué plusieurs géants du secteur, illustrant la capacité de la Guinée à mener un projet d’envergure mondiale dans des délais record.

Pour rappel, Simandou représente une immense réserve de deux milliards de tonnes de fer à haute teneur (65 %). A son accession au pouvoir, après le coup d’Etat de 2021, Doumbouya avait mis en place le programme ambitieux « Simandou 2040 » présenté comme un programme de transformation nationale sur 15 ans.

Ledit programme inclue industrialisation, infrastructures modernes, économie verte, éducation de qualité, santé pour tous, soit un total de 122 projets ambitionnant de faire de la Guinée un modèle africain.

« Le lancement du projet Simandou constitue une étape majeure dans la mise en œuvre du Programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 », précise le communiqué.