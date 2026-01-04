Les Lions de l’Atlas poursuivent leur aventure à la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025. Dimanche 4 janvier, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la sélection nationale s’est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire étriquée mais précieuse (1-0) face à une valeureuse équipe tanzanienne, en huitièmes de finale.

Invaincus et solides lors de la phase de groupes, conclue en tête du groupe A, les hommes de Walid Regragui abordaient ce premier match à élimination directe avec ambition mais prudence. Le sélectionneur national a procédé à quelques ajustements, notamment le retour du capitaine Achraf Hakimi dans le onze de départ et la titularisation de Bilal El Khannouss au milieu, en l’absence d’Azzedine Ounahi, blessé et dont l’absence qui s’est fait ressentir dans l’animation du jeu.

Face à un adversaire fortement présent dans la ligne de défense, les Lions ont dominé outrageusement les débats, dépassant les 70 % de possession du ballin, sans pour autant trouver rapidement la faille pour ouvrir le score. Les Taifa Stars, disciplinés et dangereux dans leurs contre-attaques, ont même failli surprendre les Marocains dès les premières minutes de la rencontre. Malgré plusieurs tentatives signées El Aynaoui, El Kaabi, Saibari ou encore Brahim Diaz, le verrou tanzanien résistait.

Au retour des vestiaires, poussés par un public acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas accentuent la pression. Hakimi touche la transversale sur coup franc, tandis que Bounou sauve son équipe sur une occasion nette d’ouvrir le score par le Tanzanien Feisal Salum. La délivrance intervient finalement à la 64e minute : parfaitement servi par Hakimi, Brahim Diaz élimine son vis-à-vis et inscrit le seul but de la rencontre. Un quatrième but en autant de matchs pour le Madrilène, une première historique, pour un joueur marocain en Coupe d’Afrique des Nations.

La fin de match, bien maîtrisée malgré plusieurs changements, confirme la cohésion et la maturité du groupe. Cette victoire difficile, mais méritée, propulse non seulement le Maroc en quarts de finale, mais le fait également entrer dans le Top 10 mondial du classement FIFA.

Plus qu’une simple qualification, ce succès rappelle une vérité immuable du football africain : en CAN, il n’y a pas de match facile. Les Lions de l’Atlas l’ont appris sur le terrain, en faisant parler leur solidarité, leur abnégation et le leadership d’un Achraf Hakimi désormais véritable patron de la sélection.