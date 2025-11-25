Prévu initialement du 1ᵉʳ au 3 décembre 2025, la 17ème édition du Festival de l’Aïr d’Iferouane (nord) se tiendra désormais du 5 au 7 décembre, a annoncé lundi, le ministère nigérien du Tourisme et de l’Artisanat, évoquant « l’engouement croissant » autour de l’événement comme une des raisons ayant motivé ce report.

« Au regard de l’engouement croissant et des nombreuses sollicitations émanant de partenaires, de visiteurs étrangers et de la diaspora, il est apparu nécessaire d’ajuster le calendrier de la 17e édition du Festival de l’Air », indique le communiqué signé par la ministre du Tourisme, Soufiane Aghaïchata Guichene.

Ce décalage devrait « permettre à un plus grand nombre de participants de rejoindre cet événement majeur », et offrir aux festivaliers, artisans, professionnels du tourisme et invités internationaux les meilleures conditions de participation et de rencontre, défend le document.

L’évènement qui aura pour thème « Valorisation du tourisme interne et de l’artisanat : piliers de souveraineté nationale et d’un développement résilient », se tiendra sous le haut patronage du Premier ministre nigérien, avec le Tchad comme pays invité d’honneur.

Le Festival de l’Aïr constitue l’un des rendez-vous culturels majeurs du nord du Niger. Il est considéré, par les autorités, comme un véritable levier de valorisation du patrimoine, de promotion de la cohésion sociale et de développement économique local.