Le Togo se hisse une nouvelle fois au rang de premier réformateur de la zone ouest-africaine, indique un communiqué de Lomé, citant la deuxième édition du rapport Business Ready (B-Ready) de la Banque mondiale publiée fin décembre 2025.

Avec un score global de 61,52 points, le Togo garde son statut de premier pays business friendly en Afrique de l’Ouest, et se classe 3ème en Afrique Subsaharienne, devancé par le Rwanda (67,94 points) et Maurice (63,20 points), lit-on dans le document.

Pour rappel, le rapport « Business Ready », qui a succédé au « Doing Business » en 2023, analyse les progrès de 101 économies mondiales, dont 27 en Afrique subsaharienne. Cette évaluation repose sur trois piliers fondamentaux, notamment le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l’efficacité opérationnelle.

Pour le Togo qui se distingue particulièrement sur plusieurs indicateurs comme la création d’entreprises, la fiscalité, les services financiers et le règlement des litiges commerciaux, la performance est en cohérence avec les réformes engagées depuis plusieurs années par le Togo, souligne le communiqué, reconnaissant, toutefois, que des défis demeurent, notamment en ce qui concerne les services publics, le commerce international, la concurrence, ou encore la main d’œuvre.

Lomé assure aussi que la mise en œuvre des réformes actuellement en cours, devrait permettre au pays de surmonter ces défis et d’améliorer significativement son score dans les prochaines éditions.

La Cellule Climat des Affaires a d’ores et déjà réaffirmé l’ambition du gouvernement de garder «le cap des réformes pour des impacts plus grands».