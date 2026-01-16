Le gouvernement fédéral du Nigeria a salué, jeudi, la décision de la Commission européenne de retirer le Nigéria de la liste des pays tiers à haut risque de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Dans un communiqué officiel, Abuja explique que la Commission européenne a conclu, dans son évaluation, que le Nigeria avait considérablement renforcé l’efficacité de son régime LBC/FT et remédié de manière satisfaisante aux carences techniques et stratégiques mises en évidence par le Groupe d’action financière (GAFI).

La décision européenne ferait ainsi suite au retrait en octobre 2025, du Nigeria de la liste du GAFI des juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée après la mise en œuvre réussie de son plan d’action, explique Abuja qui brandi la vision réformatrice du président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, laquelle a permis de mettre, entre autres, en œuvre des réformes en matière de lutte contre le LBC/FT.

« Le leadership décisif du président Tinubu a permis une coordination interministérielle efficace, un engagement soutenu auprès des partenaires internationaux et la pleine mise en œuvre des réformes juridiques, réglementaires et institutionnelles essentielles pour remédier aux carences stratégiques précédemment identifiées dans le dispositif LBC/FT du Nigéria », souligne le communiqué.

Le Nigeria estime cette nouvelle situation renforcera considérablement sa crédibilité financière à l’échelle mondiale, et devrait faciliter l’application des exigences renforcées en matière de vigilance à l’égard des particuliers, des entreprises et des institutions financières nigérianes.

Le ministre des Finances, Wale Edun, a réaffirmé l’engagement du Nigéria à maintenir et à approfondir les réformes en matière de lutte contre le LBC/FT, soulignant que le Nigeria continuera de collaborer étroitement avec le GAFI, l’Union européenne et d’autres partenaires internationaux afin de garantir la résilience, la transparence et la conformité de son système financier aux meilleures pratiques internationales.

Le communiqué affirme enfin que le retrait du Nigéria des listes concernées envoie un signal clair et positif à la communauté internationale, selon lequel le Nigeria est résolument engagé sur la voie des réformes, de la transparence et du renouveau économique sous la direction du président Tinubu.