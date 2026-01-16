Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, est arrivé, hier jeudi, à Lomé, la capitale togolaise, où il a été reçu par le Président du Conseil des ministres de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, en sa qualité de Médiateur principal désigné par l’ Union Africaine (UA) dans la crise qui sévit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les deux hommes « ont tenu des consultations sur l’avancement des efforts menés par l’Afrique pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l’Est de la RDC », indique un communiqué de la présidence togolaise.

Youssouf était accompagné du Groupe des Facilitateurs de l’UA, une équipe composée d’anciens chefs d’État dont l’expérience est mise au service de la résolution des crises africaines. Il s’agit d’Olusegun Obasanjo (Nigeria), d’Uhuru Kenyatta (Kenya), de Sahle-Work Zewde (Ethiopie), de Mokgweetsi E.K Masisi (Botswana) et de Catherine Samba Panza (Centrafrique).

Ce Groupe a pour mandat d’appuyer le processus de médiation mené par l’UA par un engagement de haut niveau, un renforcement de la confiance et une coordination avec les initiatives régionales visant à une solution politique durable, précise le communiqué.

Le déplacement du patron de la Commission de l’UA a eu lieu trois jours après la visite d’amitié et de travail à Lomé, du Président de la RDC, Antoine Tshisekedi-Tshilombo.

La paix dans la région des Grands Lacs, qui connaît une instabilité aux conséquences économiques et humanitaires préjudiciables au développement, a été une des questions ayant fait l’objet de discussions entre Tshisekedi et Gnassingbé

Le dirigeant congolais a félicité, à cette occasion, le Président du Conseil des ministres au Togo, pour ses efforts de médiation en vue de trouver une solution durable au conflit dans l’Est de la RDC.

D’après Lomé, depuis sa désignation par l’instance continentale en avril 2025, Gnassingbé a entrepris plusieurs missions diplomatiques qui ont contribué au rapprochement entre les parties prenantes, aux désescalades et à la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. En accueillant les présentes consultations, le Togo confirme ainsi son rôle de médiateur clé sur la scène continentale.