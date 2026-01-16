Le Président du Ghana, John Dramani Mahama a mis en place un Groupe consultatif présidentiel sur l’économie (PAGE) avec pour mission de traduire en actes, l’engagement du gouvernement à rétablir l’équilibre budgétaire, à accélérer la croissance économique inclusive, et à dynamiser l’emploi.

Le PAGE agira comme un organe de conseil stratégique auprès du Chef de l’Etat, en fournissant à l’exécutif, des conseils économiques indépendants et impartiaux. Dans ce cadre, il devra prodiguer des conseils stratégiques sur la gestion macroéconomique, la consolidation budgétaire, la viabilité de la dette et la cohérence entre les politiques budgétaire et monétaire.

Ses orientations sont également attendues dans les domaines de la transformation structurelle, du développement industriel, de la compétitivité et des stratégies de croissance axées sur les exportations.

Le Groupe est appelé aussi à faire des recommandations sur le développement sectoriel, l’expansion du secteur privé, la mobilisation des investissements et la création d’emplois durables.

Par ailleurs, le nouvel organe devra appuyer la conception, la planification et la mise en œuvre de l’économie fonctionnant 24 heures sur 24, du Programme accéléré de développement des exportations et des réformes nationales visant à améliorer la productivité.

Le PAGE procédera à des évaluations périodiques des performances économiques du Ghana et proposera des ajustements de politique ou des mesures correctives, le cas échéant.

Sur le plan international, il devrait apporter une expertise aux négociations, engagements et partenariats économiques du Ghana avec les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, les institutions financières internationales et les investisseurs.

La création du PAGE, composée de 12 personnalités, répond à la volonté du Président de s’appuyer sur une expertise nationale et internationale approfondie pour soutenir une saine gouvernance dans différents domaines.