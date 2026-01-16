Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Esther Pérez Ruiz, s’est rendue à Djibouti du 11 au 15 janvier 2025 pour évaluer les perspectives économiques du pays, dans un contexte de tensions latentes dans la région.

Dans sa déclaration faite à l’issue de la visite, Ruiz a mis en avant des projections positives pour l’exercice 2025, soit une croissance estimée à 6,5 %, principalement soutenue par l’activité portuaire et des secteurs de la construction, des transports, des télécommunications et du commerce en détail.

Le FMI anticipe également des perspectives de croissance positives d’environ 6 % à partir de 2027, stimulées par le marché en pleine expansion et les grands projets d’infrastructure qui se préparent en Éthiopie, lesquels devraient favoriser la demande pour les services portuaires de Djibouti.

L’inflation a chuté de 2,1 % en 2024 à zéro en 2025, tandis que le déficit budgétaire pour la même année devrait se modérer pour s’établir à environ 0.7% du PIB, reflétant, selon la déclaration, la maîtrise des dépenses malgré des recettes inférieures aux prévisions. Le gouvernement vise l’équilibre pour 2026, dans la mesure où aucun déficit n’est prévu être enregistré en cette année.

Toutefois, compte tenu des aléas assombrissant ces perspectives économiques, au premier rang desquelles les tensions régionales et la rivalité portuaire, la mission a soumis quelques recommandations.

Tout en reconnaissant que les politiques mises en œuvre par les autorités djiboutiennes visent à réduire la dette grâce à l’assainissement des finances publiques, aux négociations avec les créanciers et à une gestion prudente de la dette, le FMI a invité à renforcer cet assainissement afin de garantir des excédents budgétaires, grâce à une mobilisation des recettes efficace.

La Mission a également appelé au renforcement des réserves de la banque centrale, à l’investissement dans la santé et l’éducation en vue de diversifier l’économie et créer des emplois, conformément au Plan national de développement 2025-30.