La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 organisée au Maroc s’affirme de l’avis de nombreux médias internationaux, comme une réussite d’envergure, dépassant largement le cadre sportif.

Saluée par des médias français tels que «Le Monde», «Ouest-France» et «Le Journal du Dimanche», la CAN 2025 consacre le Royaume comme un acteur stratégique reliant l’Afrique, l’Europe et le monde arabe. Par son ampleur, son organisation et son retentissement populaire, cette 35ème édition de la CAN a projeté l’image d’un Maroc moderne, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir.

Le chercheur en géopolitique, Sébastien Boussois estime que la CAN 2025 revêt une portée historique et la qualification du Maroc pour la finale a renforcé la ferveur nationale et accru la visibilité internationale du Royaume, donnant à l’événement une dimension politique et symbolique majeure aux delà des frontières marocaines.

La CAN 2025 a servi de vitrine aux investissements massifs consentis ces dernières années par le Maroc dans les infrastructures sportives, les transports et l’accueil des grandes manifestations, s’inscrivant dans la continuité de la préparation du Mondial 2030, que le Royaume coorganisera en 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Depuis plus de vingt ans, le Royaume mène sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, une stratégie de modernisation et de rayonnement international où le sport occupe une place centrale. Outil de cohésion sociale, de développement et de soft power, le football est devenu un levier à part entière de la diplomatie marocaine, au même titre que l’économie ou la politique étrangère.

Durant un mois de compétition, la CAN qui s’achève ce dimanche 18 janvier, a suscité une ferveur populaire constante durant toutes les phases de la compétition. Stades quasi-pleins, images de liesse largement diffusées et mobilisation continentale ont confirmé le rôle fédérateur du tournoi, renforçant les liens du Maroc avec l’Afrique, un espace au cœur de sa stratégie diplomatique et de sa privilégiée coopération Sud-Sud.

Sur le plan organisationnel, la CAN 2025 a fait office de test grandeur nature en prévision du mondial 2030. Le bilan est jugé très positif par la Confédération Africaine de Football et par d’autres acteurs : fluidité logistique, accueil maîtrisé des délégations et une couverture médiatique a de larges échos.

La dimension sécuritaire a constitué l’un des points forts du tournoi. Aucun incident majeur n’a été signalé après 51 matchs disputés dans six villes, grâce à un dispositif combinant présence humaine, technologies de pointe, drones et des milliers de caméras. Cette expertise a attiré l’attention internationale, jusqu’à susciter l’intérêt de responsables américains du FBI venus observer de visu, le mode d’organisation et de déroulement de la coupe africaine.

Au-delà du sport, la CAN 2025 illustre la vision royale d’un Maroc pivot, où football, sécurité et diplomatie convergent pour renforcer l’influence du Royaume sur la scène internationale.