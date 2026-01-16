La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 marque un tournant financier majeur dans l’histoire du football africain de l’avis de la Confédération africaine de football (CAF) qui affirme que cette 35ème édition s’annonce comme étant le plus grand succès commercial jamais enregistré par la compétition, avec une hausse spectaculaire de plus de 90 % des revenus de la Confédération.

D’après la CAF, cette performance inédite et exceptionnelle consacre la montée en puissance économique et médiatique du football africain sur la scène mondiale et s’explique par une nette augmentation des partenariats commerciaux, une distribution élargie des droits de diffusion et l’entrée de la confédération sur de nouveaux marchés, notamment en Extrême-Orient, y compris en Chine et au Japon, tout en consolidant sa position sur les marchés traditionnels.

La CAF se félicite également de l’expansion continue de son portefeuille de sponsors, dont le nombre est passé de neuf lors la CAN Cameroun 2021 à 17 lors de l’édition 2023 en Côte d’Ivoire, pour atteindre un total de 23 sponsors durant la CAN 2025 qu’organise avec brio, le Maroc.

La Confédération africaine attribue cette hausse à une stratégie commerciale basée sur les données lancée après la CAN 2023, suite à une analyse approfondie de la demande du public qui a révélé un fort intérêt, jusque-là sous-exploité, dans des marchés tels que la Chine, le Japon, le Brésil et certains pays européens clés.

La base de sponsors de la CAF s’étend désormais sur plusieurs continents, avec de gros partenaires comme les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Japon, le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Royaume-Uni et pour la première fois, la Turquie, tandis que des partenaires de longue date comme TotalEnergies, Orange, Visa, Puma et Tecno ont renouvelé leurs engagements avec la CAF.

La CAF développe actuellement le projet eAFCON, marquant une avancée significative pour l’écosystème eSport africain, estimant que l’un des nouveaux piliers majeurs de sa stratégie commerciale, réside dans le lancement de l’eAFCON.

Par ailleurs, la CAF relève que pour la première fois de son histoire, la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations fait son entrée dans l’univers du gaming et de l’eSport, à travers un partenariat avec Konami et son jeu eFootball », assurant qu’à partir des prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, ces actifs numériques feront pleinement partie de l’inventaire commercial de la CAF.