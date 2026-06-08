Le Président malien, le Général d’Armée Assimi Goïta, a procédé, ce dimanche 7 juin, à l’inauguration de la Maison des Pupilles, une initiative destinées à honorer les orphelins de la République, selon un communiqué officiel.

La cérémonie d’inauguration a enregistré la présence du Premier ministre et d’autres membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, du Gouverneur du District de Bamako, de la Directrice de l’Office national des Pupilles en République du Mali (ONAPUMA), ainsi que des légitimités traditionnelles et coutumières.

« Aujourd’hui, c’est un sentiment de joie et de grande satisfaction qui m’anime après l’inauguration de la Maison des Pupilles », a déclaré, à la presse, Goïta qui avait promis, le 07 juin 2021, à l’occasion de son investiture en tant que Président de la Transition, de consacrer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales.

« La concrétisation de cette promesse tenue est un devoir de reconnaissance, de justice et d’équité sociale envers celles ou ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense, mais aussi pour le développement de la patrie », a-t-il expliqué.

Le président a estimé que cette initiative en faveur des pupilles « n’est que le minimum, n’est qu’une question de justice et surtout d’équité sociale. C’est un devoir moral et aussi une responsabilité pour tous les Maliens ».

La requête pour une Maison des Pupilles a été précisément faite en octobre 2023 par la directrice de l’ONAPUMA, lors de la Journée nationale des Pupilles. La première pierre de l’infrastructure avait été posée en février 2024.

« En donnant un abri et des commodités aux pupilles de la nation, c’est toute une perspective que le Président de la Transition offre à ces jeunes orphelins qui verront désormais l’avenir sous de meilleures auspices », a déclaré le conseiller spécial du Président de la Transition chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé.

Goïta a exhorté l’administration de l’ONAPUMA à prendre soin des nouvelles installations, et appelé le peuple malien à se mobiliser pour soutenir et accompagner les pupilles, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.