Une analyse, menée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la Région africaine et par Gavi, l’Alliance du Vaccin, montre que près de 20 millions de décès liés à la rougeole ont été évités en Afrique depuis 2000.

Ce succès serait consécutif à l’augmentation de la couverture vaccinale, selon ces organisations qui précisent que sur les 19,5 millions de décès dus à la rougeole évités, plus de 500 millions d’enfants ont été protégés en Afrique grâce à la vaccination systématique entre 2000 et 2024.

Dans les détails, depuis 2000, 44 pays africains ont introduit une deuxième dose de vaccin contenant le virus de la rougeole dans la vaccination systématique, ce qui a permis de faire passer les taux de couverture de 5 % en 2000 à 55 % en 2024.

L’OMS et ses partenaires assurent que l’ensemble des efforts fournis a permis de réduire de moitié les décès dus à la rougeole dans la Région africaine et de faire reculer de 40 % le nombre total de cas.

Dans cette lutte contre la rougeole, certains pays se seraient positivement distingués. En 2025, le Cabo Verde, Maurice et les Seychelles sont devenus les premiers pays d’Afrique subsaharienne à obtenir le statut d’élimination de la rougeole et de la rubéole.

Les organisations dédiées à la santé se sont également attelées à analyser les progrès globaux et les défis liés à l’élargissement de la couverture vaccinale contre un large éventail de maladies, ainsi que les efforts en cours pour atteindre les cibles de l’Agenda de la vaccination à l’horizon 2030.

Malgré les victoires enregistrées, les dirigeants de la santé appellent à la vigilance. Mohamed Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, souligne que ces progrès « sont inégaux » et qu’il est urgent de « renforcer la vaccination systématique afin de ne laisser aucun enfant de côté. »

Pour sa part, Sania Nishtar, Directrice générale de Gavi, reconnaissant que les résultats en matière de vaccination reflètent des réalités très diverses, souligne la nécessité de multiplier les efforts « pour atteindre systématiquement les enfants, même dans les contextes les plus fragiles et reculés ».

Son organisation espère connaître de nouveaux progrès grâce à son programme de réformes Gavi Leap et à des approches innovantes.