Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso a remis, vendredi 17 avril, sa démission ainsi que celle du gouvernement au Président de la République, Dénis Sassou N’Guesso qui l’a «acceptée» et chargé le cabinet démissionnaire de gérer les affaires courantes dans l’attente de l’installation du prochain gouvernement.

« La démission a été acceptée par le Président de la République qui a adressé ses remerciements à l’ensemble des ministres pour le travail accompli durant les cinq années de collaboration consacrées, de 2021 à 2026, à la mise en œuvre du Projet de société ‘Ensemble, poursuivons la marche’ », indique la présidence congolaise dans un communiqué publié hier dimanche.

Le Chef du gouvernement a exprimé sa gratitude au Chef de l’État « pour la confiance dont il a bénéficié durant l’exercice de ses fonctions » et s’est dit disposé à continuer de servir la nation.

La démission du gouvernement, qui répond aux exigences de la Constitution, fait suite à l’investiture du président Sassou, le 16 avril après sa réélection lors de la présidentielle de mars dernier. Dans son discours de prestation de serment le dirigeant congolais a exhorté la jeunesse de travailler main dans la main avec les «anciens».

«J’invite la Jeunesse au travail et à l’humilité, à interagir avec les anciens dans une sorte de contrat de génération, dans une société participative, pour rester en phase avec un adage antique selon lequel l’Action est la force de la jeunesse, le conseil est la force des anciens », a déclaré le président N’Guesso.