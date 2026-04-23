Rabat, la capitale du Maroc, a vécu, mercredi soir, un moment culturel d’exception à l’occasion du spectacle d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat, flambant neuf. L’événement s’est déroulé en présence des princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de la Première Dame de France, Mme Brigitte Macron.

La soirée inaugurale a débuté par la projection d’un film mettant en lumière ce nouveau joyau architectural, symbole du renouveau culturel de la capitale. Conçu comme un espace de rayonnement artistique, le théâtre ambitionne de positionner dans le Royaume, parmi les grandes destinations culturelles internationales, tout en illustrant l’engagement du Roi Mohammed VI en faveur des arts.

Le programme artistique, exclusivement porté par des talents marocains, a offert une riche palette musicale. Le pianiste Marouan Benabdallah a interprété des œuvres classiques, tandis que la mezzo-soprano Ahlima Mhamdi a livré de grands airs d’opéra.

La chanteuse Samira Kadiri a revisité le patrimoine arabo-andalou, accompagnée par Driss El Maloumi à l’Oud, un instrument à cordes pincées emblématique de la musique arabe classique et du Moyen-Orient.

Cette programmation exclusivement portée par des artistes marocains a proposé une aventure artistique et humaine fédératrice autour de la richesse et de la diversité de la scène artistique nationale.

Le concerto de Tchaïkovski et les airs de Bizet et de Verdi côtoient des thèmes andalous ainsi qu’une création marocaine contemporaine, dans un dialogue sublime entre divers répertoires.

Moment fort de la soirée, l’union inédite entre l’Orchestre philharmonique du Maroc et l’Orchestre symphonique royal, réunissant 76 musiciens et 40 choristes sous la direction de Dina Bensaïd.

De nombreuses personnalités du monde artistique, intellectuel et diplomatique ont assisté à cette inauguration marquant une nouvelle étape dans le développement culturel du Royaume du Maroc.