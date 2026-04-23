Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, effectue du 23 au 24 avril, une visite officielle de deux jours au Togo, centrée sur la coopération bilatérale, le terrorisme et la crise sahélienne persistante.

Au menu de son agenda, il est prévu, en premier lieu, des échanges avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence humanitaire qui se penchera sur les enjeux du droit international humanitaire.

Jean-Noël Barrot qui effectue son premier déplacement à Lomé sous la casquette de chef de la diplomatie française, s’entretiendra par la suite avec son homologue togolais, Robert Dussey autour de trois dossiers prioritaires à savoir : la coopération bilatérale, la situation politique régionale et la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Le Togo se veut un acteur diplomatique incontournable dans la région ouest-africaine, rappelant qu’il s’est imposé ces dernières années comme un « médiateur reconnu dans les crises sahéliennes, tirant parti de sa neutralité relative et de ses réseaux diplomatiques pour maintenir des canaux de dialogue là où d’autres ont fermé les leurs», comme quoi, le déplacement de Barrot à Lomé, vient confirmer le rôle croissant du Togo dans la résolution des crises régionales. Lomé précise aussi que cette visite s’inscrit dans une « dynamique plus large de rééquilibrage des partenariats franco-africains ».