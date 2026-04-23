La Ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper a réaffirmé, ce jeudi 23 avril à l’issue d’un entretien à Londres, avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la position du Royaume-Uni dans le dossier du Sahara Occidental marocain, en renouvelant l’appui de son pays au plan d’autonomie marocain pour le Sahara, qualifiant cette solution comme une «base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara».

Pour rappel, cette même position avait été déjà formulée lors du Dialogue Stratégique tenu par les deux pays le 1er Juin 2025 à Rabat, par l’ancien ministre des Affaires étrangères, David Lammy, qui avait affirmé que «le Royaume-Uni et le Maroc partagent un partenariat historique et précieux, l’une des relations diplomatiques les plus anciennes au monde », ajoutant qu’«un an après la signature de notre partenariat stratégique, nous continuons à renforcer notre coopération en matière de croissance et de sécurité».

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, les deux parties avaient souligné également la nécessité pour les parties au conflit de «s’engager de manière urgente et positive dans le processus politique mené sous l’égide des Nations Unies».

Mme Yvette Cooper a déclaré avoir abordé avec son homologue marocain, le «rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz» et le plan d’autonomie marocain de 2007, qui, a-t-elle dit, «constitue la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara».

Elle s’est félicitée au passage, de l’excellence des relations bilatérales, soulignant que «le partenariat avec le Maroc constitue une source de grande valeur pour les peuples des deux pays, notamment à travers les opportunités de coopération liées à la Coupe du Monde 2030».

Le Chef de la diplomatie marocaine qui s’était rendu auparavant à Vienne, la capitale de l’Autriche dans le cadre d’une tournée européenne, a été également reçu à Londres, par le vice-premier ministre et ministre de la Justice, David Lammy. Nasser Bourita s’est aussi entretenu avec le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Hamish Falconer et le ministre du Commerce, Chris Bryant.

Le déplacement de Nasser Bourita dans des pays européens intervient quelques jours de la session du 30 avril au cours de laquelle le Conseil de sécurité l’ONU devrait examiner une éventuelle révision du mandat de la «MINURSO» basée à Laâyoune au sud du Maroc, comme le prévoit à la résolution 2797 adoptée en octobre 2025.

Pour le Rabat, le soutien du Royaume-Uni en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité revêt une importance particulière dans le processus onusien de règlement de ce litige territorial artificiel que le régime algérien fait perdurer depuis plus d’un demi-siècle.