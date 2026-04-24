Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa a convoqué hier jeudi, le Haut-Commissaire par intérim de l’Afrique du Sud à Accra, Thando Dalamba, pour exiger des explications suite à de « récents incidents xénophobes » en terre sud-africaine.

«L’objectif de la convocation était d’exprimer officiellement une vive préoccupation concernant les actes d’intimidation et de harcèlement signalés contre des ressortissants étrangers, notamment des Ghanéens, tels que capturés dans des vidéos virales largement diffusées », indique un communiqué d’Accra.

Après avoir cité quelques cas concrets en rappelant que des incidents similaires avaient entraîné, par le passé, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, le ministre ghanéen a insisté sur la nécessité d’éviter toute récidive.

Évoquant les liens historiques et fraternels profonds unissant le Ghana et l’Afrique du Sud, Samuel Okudzeto Ablakwa a tenu à saluer l’engagement indéfectible du Ghana dans la lutte contre l’apartheid et les sacrifices consentis pour la libération sud-africaine.

Pour lui, les attaques gratuites contre des personnes respectueuses de l’ordre sont incompatibles avec les valeurs africaines de solidarité. Il a insisté pour que les Africains évitent tout comportement qui mettrait en péril la coexistence pacifique sur le continent

Face à la crise actuelle, le Ghana a donc déposé une protestation officielle auprès des autorités de Pretoria et a demandé des mesures immédiates et efficaces pour assurer la protection de ses ressortissants en Afrique du Sud, une intervention rapide des autorités compétentes pour empêcher toute nouvelle escalade et des garanties de non-répétition de tels actes.

Le Haut-Commissaire par intérim a reconnu les préoccupations soulevées par la diplomatie ghanéenne et a assuré que le gouvernement sud-africain prend des mesures pour rétablir le calme, tandis que les forces de l’ordre surveillent de près la situation pour prévenir toute violence et poursuivre les responsables.

Le ministère ghanéen des Affaires étrangères dit rester pleinement mobilisé, en lien avec les autorités compétentes, pour veiller à la sécurité et à la protection des Ghanéens à l’étranger.